Según el Movimiento al Socialismo (MAS) el oficialismo quedó en minoría con estas elecciones

23-11-21.-El Secretario General del MAS, Felipe Mujica, descartó que el oficialismo haya obtenido un «éxito descomunal» en las elecciones regionales y municipales pese a que ganó la mayoría de gobernaciones y alcaldías.



El experimentado dirigente político advirtió que no se pueden hacer análisis «a la ligera» como, según su criterio, suele hacerlo el Presidente Nicolás Maduro cada vez que se efectúa un evento electoral.



Mujica señaló que “efectivamente, tienen la mayoría de los gobernadores y seguramente de los alcaldes porque la oposición se equivocó y la población decidió no ir a votar aludiendo a los errores de la oposición”.



Sin embargo, aseveró, de acuerdo a los cómputos oficiales, que sumados todos los votos la oposición fragmentada obtuvo el 54% de los mismos en detrimento de las fuerzas políticas vinculadas al chavismo.



“Lo que habíamos dicho antes acerca de que se convirtiera esta elección en un plebiscito en el que el país indicara dónde estaba la mayoría se cumplió, está claro que la mayoría del país que votó, está en contra del gobierno de forma contundente, mientras que Maduro y su gestión son minoría”, acotó Mujica.



También cuestionó que las tendencias opositoras acudiesen a estas elecciones locales totalmente divididas. Argumenta que por esta razón es que se perdió la gobernación del estado Lara al no unificarse las candidaturas en una sola.

