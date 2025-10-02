1,09 millones de b/d en septiembre: Venezuela exportó el mayor volumen mensual de crudo desde 2020

El 84 % del crudo fue exportado directa e indirectamente a China que se constituyó en el principal destino del hidrocarburo venezolano.

Venezuela exportó 1,09 millones de barriles diarios (bpd) de petróleo en septiembre, un 13 % más que en el mes de agosto, y representa el volumen mensual más elevado desde febrero de 2020, informó la agencia Reuters este primero de octubre.

Además, significa un aumento del 39 % respecto a septiembre del año anterior, indica la agencia citando datos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Asimismo, destaca la nota -reproducida por la agencia oficial AVN- que 108.000 barriles diarios fueron enviados por Chevron hacia Estados Unidos, lo que evidencia un aumento que no se especifica en la información durante los últimos meses.

El incremento de la producción, las ventas de acciones acumuladas e importaciones de diluyentes para producir grados de crudo exportable impulsaron los envíos de crudo el mes pasado.

«El país ha tenido dificultades para estabilizar la producción y las exportaciones de petróleo desde que fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos en 2019, pero el aumento de la producción de crudo, la venta de las reservas acumuladas y el incremento de las importaciones de diluyentes utilizados para producir grados de crudo exportables impulsaron los envíos de petróleo el mes pasado, según muestran los datos y documentos», precisa la información de Reuters.

Una autorización concedida a finales de julio por la administración del presidente estadounidense Donald Trump a la petrolera Chevron ha permitido aumentar las exportaciones en los últimos meses, con 108 000 barriles diarios de crudo venezolano enviados por esta empresa petrolera a Estados Unidos en septiembre, según muestran los datos.