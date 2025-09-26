Pdvsa supera los 9.700 millones de dólares en ingresos durante segundo cuatrimestre 2025 según Petroguía

Pozos petroleros Credito: TeleSur

26 de septiembre de 2025.- La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pvsa) cerró el segundo cuatrimestre del año con una facturación acumulada de 9.770 millones de dólares por concepto de ventas de petróleo, superando ligeramente los ingresos obtenidos en el mismo período de 2024, según cifras divulgadas por la plataforma especializada Petroguía.



Este resultado se produjo en un contexto de incremento en las exportaciones, que promediaron unos 827.600 barriles por día entre mayo y agosto, lo que representa un aumento cercano al 17 % frente a los niveles reportados en el mismo tramo del año anterior.



Sin embargo, este avance en volumen contrasta con una caída en los precios. Durante los primeros ocho meses del año, el crudo venezolano se comercializó, en promedio, casi 10 dólares por debajo del precio registrado en igual lapso de 2024, cuando el barril rondaba los 59 dólares. Esta diferencia ha limitado el impacto positivo del mayor ritmo exportador.



En el plano internacional, la reciente reactivación parcial de las operaciones de Chevron en Venezuela, autorizada por Washington en julio, no ha tenido un efecto claro. La licencia especial otorgada a la petrolera estadounidense sigue envuelta en hermetismo, y todo indica que las restricciones impuestas impedirán alcanzar niveles de exportación similares a los que se lograron bajo la más amplia Licencia 41.



Analistas advierten que las limitaciones comerciales impuestas por EE. UU. continúan condicionando la recuperación del sector energético venezolano, pese al ligero repunte en ingresos y exportaciones registrado durante este año.