Estados Unidos envia tropas a Ecuador para operación antidrogas

18 de diciembre de 2025.-El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, uno de los aliados más cercanos de Trump en América Latina, está intentando hacer retroceder una ola de violencia de los cárteles de la droga en lo que alguna vez fue uno de los países más seguros de América del Sur, informó lemonde.fr.

Estados Unidos anunció el miércoles 17 de diciembre un despliegue temporal de personal de la Fuerza Aérea en Ecuador para combatir el narcotráfico en uno de los mayores centros de contrabando de narcóticos de Latinoamérica.

El despliegue se produce en medio de un creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, país productor de petróleo latinoamericano, a cuyo líder Washington acusa de narcotráfico.

El personal estadounidense será desplegado en la base aérea ecuatoriana de Manta, que sirvió como base estadounidense durante una década, hasta 2009.

En noviembre, los votantes ecuatorianos rechazaron abrumadoramente la propuesta del presidente Daniel Noboa de levantar la prohibición de bases militares extranjeras en el país.

Según la embajada estadounidense en Quito, el despliegue es una "operación temporal con la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta". Este "esfuerzo conjunto a corto plazo" fortalecerá la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de inteligencia y las capacidades antinarcóticos, y está diseñado para proteger a Estados Unidos y Ecuador de las amenazas que compartimos, declaró la embajada.