Venezuela exportó 148 mil barriles de petróleo a EEUU en las dos primeras semanas de septiembre

20-09-25.-Un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) indica que entre el 30 de agosto y el 16 de septiembre Venezuela exportó unos 148 mil barriles de petróleo hacia EE.UU.



En la semana que corresponde desde el 30 de agosto al 5 de septiembre, los envíos se calcularon en unos 49 mil barriles de petróleo, mientras que entre el 6 y el 12 de septiembre alcanzaron un máximo de 99 mil bdp.



Las cifras aportadas por el DOE resaltan que, en la tercera y cuarta semana de agosto, los envíos de crudo se situaron en 172 mil barriles de crudo, de los cuales unos 74 mil se comercializaron en la tercera semana del mes y 98 mil en la cuarta semana.



Las cifras sitúan a Venezuela en el noveno lugar entre los diez principales países proveedores de crudo en la nación norteamericana, lo que representa un descenso en comparación a los lugares que ocupaba a inicios de año, cuando el petróleo venezolano se situaba entre la tercera y la quinta posición, detalla una nota de Petroguía.

