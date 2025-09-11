Corpoelec denuncia un "ataque criminal" contra líneas de transmisión en el oriente de Venezuela

11-09-25.-La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) denunció este miércoles un «ataque criminal» contra dos líneas de transmisión de 230 kV (kilovoltio) en el oriente del país, lo que calificó también como un «sabotaje» que, dijo, se produjo en medio de una «sistemática agresión» por parte de Estados Unidos.En un comunicado difundido en redes sociales, la estatal condenó «enérgicamente» el «ataque contra un servicio público esencial» y anunció «investigaciones exhaustivas» por parte de los organismos de seguridad del Estado para «identificar, ubicar y capturar a los autores intelectuales y materiales».«Exhortamos al pueblo venezolano a mantenerse alerta y unido frente a las acciones desestabilizadoras de factores vinculados con la extrema derecha», expresó Corpoelec.Asimismo, indicó que este hecho «se produce justo cuando el Gobierno nacional, liderado por el presidente, (…) Nicolás Maduro, encara una nueva batalla en defensa de su soberanía e independencia, amenazada por la sistemática agresión» -señaló- de la Administración del mandatario estadounidense, Donald Trump.La empresa aseguró que, gracias a la respuesta de sus trabajadores, se logró restablecer «en tiempo récord el fluido eléctrico», afectado por lo que consideró como una «nueva maniobra terrorista que pretende atentar contra la paz y la estabilidad nacional».Caracas sufrió este miércoles bajones de luz en varias zonas, además de algunas regiones del país, según usuarios de redes sociales y medios digitales venezolanos.