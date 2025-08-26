(VIDEO) Gabarra petrolera ‘Susana 1’ se hunde en el Lago de Maracaibo

Así se habría hundido la gabarra "Susana 1" Boya 7 en aguas del Lago de Maracaibo, municipio Simón Bolívar, estado Zulia



26-08-25.-Un accidente en el Lago de Maracaibo interrumpió la normalidad durante la madrugada de este sábado 23 de agosto, cuando la gabarra petrolera Susana 1 se hundió en la Estación de Flujo TJ-7, ubicada en el municipio Simón Bolívar.El hecho ocurrió aproximadamente a las 4.00 am., cuando la embarcación, propiedad de una contratista petrolera, comenzó a llenarse de agua por la proa.Según informaron fuentes vinculadas al caso, ninguno de los nueve tripulantes resultó herido, gracias a la rápida acción de una comisión de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que logró rescatarlos.Fuentes consultadas por El Regional del Zulia indicaron que se conformó un comité de investigación para determinar las causas del hundimiento de la gabarra Susana 1.Fuente: El Regional del Zulia.