Apagón de gran magnitud afectó Caracas y gran parte del país este viernes

23-08-25.-Un apagón de gran magnitud se registró este viernes, 22 de agosto afectando a la ciudad de Caracas y a varios estados del país.La falta de energía eléctrica resultó ser producto de las lluvias torrenciales y los fuertes vientos por lo que se produjo una falla en la subestación de El Junquito que afectó parcialmente algunas zonas del centro del país, como La Guaira, Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos y parte del este de Caracas, informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.La falla eléctrica, que se produjo alrededor de la 1:30 de la tarde, interrumpió el servicio en una amplia lista de sectores, entre los afectados se encuentran zonas del 23 de Enero, Los Dos Caminos, Chacao, Altamira, La Castellana, Los Palos Grandes, Propatria, Bello Monte, Catia, La Pastora y La Candelaria, entre muchos otros.Según el funcionario, el colapso fue por las lluvias y vientos que provocaron una falla en la subestación de El Junquito. Ñáñez añadió que los técnicos de Corpoelec trabajaban para resolverlo.Es importante resaltar que la Corporación Eléctrica Nacional, trabaja en función de restablecer el servicio en las zona afectadasevaluando la situación para resolver la falla a la brevedad posible.