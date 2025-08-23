Trump retiene aprobación para operar en Venezuela a grandes petroleras europeas

Donald Trump, presidente de EEUU Credito: Archivo-Web

23-08-25.-La administración de Donald Trump retiene la aprobación para operar en Venezuela a grandes empresas petroleras europeas, aumentando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, incluso cuando la corporación Chevron tiene permiso para realizar operaciones con petróleo venezolano, según indicaron a la Agencia Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.



Esta pausa para otorgar aprobación deja en el limbo a empresas energéticas como la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel&Prom, dijeron las fuentes, quienes solicitaron el anonimato por tratarse de un asunto privado.



«Esto subraya un delicado acto de equilibrio en Washington, ya que los funcionarios sopesan consideraciones geopolíticas, financieras y energéticas contrapuestas», indica la nota.



En julio pasado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. concedió a la petrolera Chevron la aprobación para reanudar los procesos de producción y exportación.



El mandatario estadounidense ha adoptado una postura dura contra Nicolás Maduro, pero también está tratando de mantener a raya los precios de la energía, incluso mientras presiona a Irán para que ponga fin a su programa nuclear y a Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania.



La política de Washington hacia el petróleo venezolano ha fluctuado drásticamente en los meses transcurridos desde que Trump volvió al poder, con el secretario de Estado, Marcos Rubio, entre los que abogan por un enfoque de línea dura, mientras que el enviado especial, Richard Grenell, ha respaldado una estrategia más receptiva a los intereses empresariales estadounidenses.



El Departamento del Tesoro declinó a hacer comentarios inmediatamente, mientras que el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no respondieron a las peticiones de comentarios. Las petroleras Repsol, Eni y Maurel&Prom no respondieron a las solicitudes de comentarios, detalla una nota de Bloomberg Línea.

La fuente original de este documento es:

ByN