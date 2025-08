Chevron espera que las exportaciones de petróleo venezolano se reanuden en agosto

Credito: Web

03-08-25.-Chevron Venezuela espera que sus exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos se reanuden este mes, dijo el viernes 1° de agosto el director general del productor petrolero estadounidense. La empresa recibió esta semana una licencia restringida del Departamento del Tesoro para operar en el país sancionado y realizar swaps de petróleo.



El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, también dijo en una llamada para revelar los resultados trimestrales de la compañía que las exportaciones comenzarán con una «cantidad limitada». Agregó que no espera que los flujos tengan un impacto material en los resultados del tercer trimestre.



Las exportaciones de petróleo venezolano de Chevron están suspendidas desde abril, cuando la petrolera estatal Pdvsa canceló los cargamentos que había programado para su socio en empresa conjunta debido a problemas de pago relacionados con las sanciones estadounidenses al país de la OPEP.



En marzo, la administración del presidente estadounidense Donald Trump revocó una licencia otorgada a Chevron durante el gobierno del expresidente Joe Biden. La administración Trump dio a Chevron y a algunos socios de Pdvsa hasta finales de mayo para liquidar las transacciones.



El mes pasado, Washington acordó restituir la licencia de Chevron tras un exitoso intercambio de prisioneros con Venezuela. Miembros del Congreso estadounidense también instaron a otorgar nuevamente las autorizaciones petroleras para evitar que barriles venezolanos se dirijan a China.



Los socios europeos de Pdvsa aún no han sido autorizados a reanudar operaciones en Venezuela ni a exportar petróleo a sus refinerías, según fuentes de la empresa.



Antes de la cancelación de las licencias, Chevron exportó unos 250.000 barriles diarios (bpd) de crudo venezolano en el primer trimestre, según datos basados en el movimiento de buques. Esto representó el 29% de las exportaciones totales del país.



Licencia privada



La nueva autorización es similar a la licencia de la era Biden, pero prohíbe los pagos a la administración de Nicolás Maduro en cualquier moneda, según fuentes e información proporcionada por funcionarios estadounidenses.



Desde que Washington dio luz verde a la licencia, Chevron ha estado negociando un nuevo mecanismo de compraventa con Pdvsa, que atraviesa problemas de liquidez.



Se espera que el acuerdo incluya pagos de regalías obligatorias e impuestos a Venezuela en especie, que podrían provenir de una porción del crudo producido conjuntamente o mediante intercambios de petróleo con Chevron suministrando diluyentes a Venezuela, dijeron las fuentes a Reuters.



La unidad venezolana de Chevron también ordenó nuevas inspecciones de las terminales de carga de Pdvsa, antes de cualquier contrato de fletamento de buques, dijeron fuentes navieras.



Las refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos adquirieron mayores volúmenes de crudos de Medio Oriente y Sudamérica en julio para compensar la pérdida de barriles venezolanos, según mostraron los datos de seguimiento de barcos.



«Si bien esperamos que los envíos a Estados Unidos regresen pronto, los comentarios del director ejecutivo Mike Wirth indican que no deberíamos esperar un repunte a los volúmenes observados a principios de año en el corto plazo», dijo Matt Smith, analista principal de petróleo de Kpler.



*Con información de Reuters

Esta nota ha sido leída aproximadamente 598 veces.

La fuente original de este documento es:

FD (https://finanzasdigital.com/chevron-espera-que-las-exportaciones-de-petroleo-venezolano-se-reanuden-en-agosto/)