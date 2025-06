Diputado Willian Rodríguez desestima rumores sobre un aumento en el precio de la gasolina

Willian Rodríguez, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleos de la Asamblea Nacional Credito: Web

10-06-25.-El diputado Willian Rodríguez, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleos de la Asamblea Nacional desestimó este lunes los rumores que aseguran para los próximos días un aumento en el precio de la gasolina, por considerar que una medida como está sería contraria a las políticas del Ejecutivo Nacional orientadas a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.



El parlamentario no descarta que estas falsas informaciones sobre el aumento de precios para el combustible forme parte de una campaña de desinformación de agencias internacionales con la intención de generar incertidumbre y caos en el país.



El parlamentario asegura que la referida Comisión de la Asamblea Nacional no ha llegado ningún tipo de información sobre el tema y en la industria petrolera no hay ninguna información oficial sobre un aumento del 0,25 centavos de dólar para el litro de combustible y llevar su precio a 0,75 centavos de dólar.



“La política petrolera del Comandante Hugo Chávez tenía claro que un barril de gasolina generaba un 60% más rentabilidad que un barril de crudo y entendía que siendo Venezuela un país petrolero, el pueblo tenía derecho a disfrutar de un precio en la gasolina accesible a su poder de compra”,dijo.



La gestión del Presidente Nicolás Maduro, -sostiene Rodríguez-, «está haciendo un gran esfuerzo por compensar el profundo impacto que han tenido las sanciones, bloqueos y las medidas coercitivas unilaterales en el salario integral de los trabajadores, y por ello ha venido aumentando progresivamente el ingreso de los trabajadores».



“Ejecutar un aumento en el precio de la gasolina contradice la política del gobierno nacional, sería un error político y un error petrolero. No se le puede quitar las divisas al pueblo trabajador; eso no tiene sentido en la construcción de un modelo socialista y revolucionario”, expresó.



El diputado miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo planteó la necesidad de aumentar la producción de crudo en el Lago de Maracaibo y en el norte del estado Monagas y recuperar la capacidad exportadora de PDVSA y de sus productos derivados.



“Podemos comercializar la cesta venezolana de crudos y otros productos petroleros en los estados fronterizos como Colombia y Brasil y recuperar El Caribe como un mercado natural y si somos realmente audaces podemos suplir una parte del déficit en gasolina y derivados que tiene México”, expresó.



El diputado Willian Rodríguez considera que el gran desafío que tiene PDVSA es aumentar su capacidad de refinación y, por lo tanto, aumentar la producción del crudo medianos y livianos que necesitan las refinerías en Venezuela.

