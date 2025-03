Departamento del Tesoro de EEUU anuncia que se prepara para "liquidar" las licencias petroleras en Venezuela

03-03-25.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un breve comunicado este domingo 2 de marzo donde informa que se prepara «para liquidar la Licencia General 41 y otras licencias específicas» que permite a Venezuela exportar petróleo a Estados Unidos o hacer negocios con corporaciones internacionales.



El comunicado concretamente habla de «tomar medidas» para cumplir la instrucción hecha pública por el presidente de Estados Unidos Donald Trump el pasado 26 de febrero.



El documento sugiere que en los próximos días se anunciarán medidas y «orientaciones adicionales» «para ayudar a la aplicación simultáneamente con cualquier cambio en la(s) autorización(es)».



He aquí el texto original del comunicado: «Treasury is preparing to take action to wind-down General License 41 and other specific licenses as appropriate. We will issue additional guidance to assist implementation concurrent with any changes to the authorization(s).



De esta manera, el Departamento del Tesoro ratifica el anuncio del presidente Donald Trump, realizado en su propia red social, pero sigue sin suspender oficialmente las licencias. Habrá que ver en qué condiciones se producirá la «liquidación» de las autorizaciones o si habrá normas adicionales para reforzar las sanciones.



El abogado José Ignacio Hernández, exprocurador del «gobierno interino» del dirigente opositor Juan Guaidó, aclaró en su cuenta de X que «sin manejar el marco regulatorio de las sanciones económicas, es fácil perderse. No creo correcto decir que EEE ´no modificó la licencia general nº 41´. Lo correcto es decir que ´no ha modificado´ esa licencia. La renovación automática no contradice el anuncio realizado».



Efectivamente, a partir de este sábado 1 de marzo, la licencia 41 que autoriza a Chevron a operar en Venezuela, quedó automáticamente renovada por seis meses y, en lugar de suspenderla, el Departamento del Tesoro lo que hizo fue anunciar que tomará medidas para «liquidar» este y otros permisos que viabilizan la actividad petrolera venezolana, en el marco del mercado internacional.



El analista político Tomás Socías López, que suele manejar información muy conectada con sectores oficialistas, destacó que la compra del petróleo venezolano por parte de EEUU podría llegar hasta agosto de este año.



“Trump compraría petróleo hasta el mes de agosto y no desea, después de esa fecha, adquirir crudo de ninguna otra nación productora del oro negro”, dijo en su más reciente Informe situacional. Es posible que esta sea la expectativa del Ejecutivo venezolano.



«Esta decisión del presidente estadounidense no es compartida enteramente por sus mismos expertos en energía; ya que, para ellos, se deberían aumentar de manera vertiginosa las reservas petroleras en la nación de las barras y las estrellas, lo cual ven muy poco probable e impráctico».

