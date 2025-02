(VIDEO) Maduro sobre la reactivación de sanciones petroleras: "No hay amenaza en el mundo que intimide a Venezuela"

27-02-25.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que "no hay amenaza en el mundo que intimide" al país, y advirtió a las personas que piden agresiones contra la nación que "les llegará la justicia".



En un acto en Caracas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario expresó que ninguna "amenaza podrá intimidar la voluntad del pueblo de Venezuela de avanzar hacia su independencia, hacia su libertad y hacia su felicidad máxima".



"Que nadie se equivoque con Venezuela, nadie, nadie se vuelva a equivocar con Venezuela, y a los fascistas que piden agresiones contra nuestro país les llegará la justicia, les tiene que llegar la justicia. (…) A Venezuela no se le agrede, a Venezuela no se le toca, a Venezuela se le respeta", dijo Maduro.



Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin, a partir del próximo 1 de marzo, de las licencias para la exportación de crudo del país caribeño que fueron emitidas por su predecesor, Joe Biden, y que beneficiaban a la petrolera Chevron, una medida que, según la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, causará "un daño" a la nación norteamericana, a su población y empresas.



Maduro, que no mencionó esta decisión de Trump, afirmó que Venezuela se ha recuperado gracias a un "gran esfuerzo propio".



Además, sentenció que «la recuperación económica y la construcción de un nuevo modelo no dependen de nadie en este mundo», sino -agregó- de los ciudadanos del país caribeño, que ha tomado su "propio camino".