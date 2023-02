Argus: Producción petrolera de Venezuela subió a 720.000 barriles diarios en enero a la espera del "efecto Chevron"

14-02-23.-Venezuela habría producido un promedio de 720.000 barriles por día en enero, 30.000 barriles más que en diciembre, en un contexto que apunta al alza con la reactivación de las operaciones de la estadounidense Chevron en el país que permite predecir un nivel de bombeo cercano al millón del barriles, posiblemente en el segundo semestre.



La información trascendió en un reporte del sitio especializado Argus Media, donde se analiza la situación del mercado petrolero internacional a la luz de la estrategia de la OPEP+. De acuerdo con este reporte, PDVSA habría bombeado un promedio de 690.000 barriles diarios al cierre de 2022.



Si se toma como referencia el más reciente reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela tendría dos meses consecutivos con alza de producción, ya que en noviembre produjo 656.000 barriles, según las fuentes secundarias del grupo de productores.



Venezuela sigue excluida de las obligaciones de los acuerdos de producción de la OPEP+ y la situación compleja de su industria petrolera ha impedido que PDVSA no haya participado del boom de ganancias de las empresas petroleras, donde las grandes del sector obtuvieron beneficios consolidados por 200.000 millones de dólares.



100 dólares por barril



La producción de la OPEP+ disminuyó en enero, arrastrada por la reducción de los suministros del Golfo Pérsico y un ligero descenso de la producción rusa.



La producción descendió en 250.000 barriles diarios (b/d) hasta 38,06 millones de barriles por día, más de 2 millones de b/d por debajo de la cuota combinada del grupo. Se trata del mayor desajuste entre la producción real y la prevista desde octubre, cuando el objetivo colectivo del grupo era muy superior.



La producción de los países no miembros de la OPEP se redujo en 110.000 b/d gracias al menor suministro de Bahrein, Malasia y Rusia.



La producción de los miembros de la OPEP se redujo en 140.000 b/d, ya que la producción saudí cayó en 220.000 barriles por día, presionada por una fuerte caída de las exportaciones y un descenso de la producción de las refinerías debido al mantenimiento.



La extracción iraquí bajó después de que el mal tiempo perturbara la carga en Basora y de que las averías frenaran el funcionamiento de varias refinerías del país.



Estos descensos se vieron compensados en parte por un repunte de la producción nigeriana, que aumentó por cuarto mes consecutivo hasta 1,38 millones de b/d.



Sin embargo, la recuperación de la producción de Bonny Light parece haberse estancado, posiblemente por el cierre de uno de los oleoductos de suministro.



Nigeria siguió produciendo 360.000 b/d por debajo de su cuota en enero a pesar del aumento mensual, mientras que Angola se quedó 310.000 b/d por debajo. La producción saudí se situó 230.000 b/d por debajo del objetivo.



Según Afshin Javan, representante nacional de Irán ante la OPEP, la restricción de la oferta y el fortalecimiento de la demanda china de crudo podrían propiciar un repunte de los precios del petróleo hasta situarse en torno a los 100 dólares por barril en el segundo semestre de este año.



«La OPEP se está moviendo en la dirección correcta», afirma Javan, en referencia a la decisión de la OPEP+ en octubre de 2022 de realizar un recorte nominal de 200.000 barriles por día del techo de producción global del grupo desde noviembre hasta finales de este año.



«La razón por la que OPEP lo hizo fue porque no era muy optimista sobre el lado de la demanda», afirma Javan.



La OPEP+ no tiene previsto cambiar de rumbo en su política de producción en respuesta a la decisión de Rusia de recortar la producción de crudo el mes que viene, según fuentes de los delegados.



El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, ha declarado que Moscú planea un recorte «voluntario» de 500.000 b/d en marzo, con el que pretende «contribuir a la recuperación de las relaciones de mercado» tras los topes de precios impuestos por el G7 a las ventas de crudo y productos de Moscú.



Esto situará a Rusia sustancialmente por debajo de su cuota OPEP+. Rusia ya producía en enero unos 700.000 b/d por debajo de su objetivo, según las estimaciones de Argus, aunque la producción se redujo sólo en 20.000 b/d en enero.



Y la extracción de crudo en febrero se mantiene al mismo ritmo que en los tres meses anteriores, según Novak, que sitúa la producción de noviembre a diciembre entre 9,8 y 9,9 millones de b/d.

