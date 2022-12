Buque iraní cargado con dos millones de barriles de petróleo llegó a Venezuela

Credito: EU

06-12-22.-Un petrolero iraní que transportaba alrededor de 2 millones de barriles de petróleo ultraligero llegó esta semana a aguas venezolanas, dijo el martes la organización no gubernamental, Unidos Contra Irán Nuclear.



Venezuela e Irán han ampliado recientemente su cooperación principalmente a través de un canje que proporciona a la petrolera estatal venezolana PDVSA petróleo ligero para refinar y diluyentes para producir grados de crudo exportables. PDVSA, a cambio, suministra a Irán petróleo pesado y combustible venezolano.



El petrolero con bandera iraní Dore fue visto en imágenes satelitales cerca de la terminal José de PDVSA el lunes, dijo a Reuters la jefa de gabinete de UANI, Claire Jungman. Anteriormente fue visto cerca de Asaluyeh, en la provincia iraní de Bushehr, en octubre, agregó Jungman.



PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



El transpondedor del petrolero se desconectó a fines de octubre después de cargar una carga de condensado, según mostraron los datos de monitoreo del buque Refinitiv Eikon.



En noviembre, dos superpetroleros vinculados a Irán partieron de aguas venezolanas transportando crudo venezolano y fuel oil para la empresa estatal iraní Naftiran Intertrade Co (NICO), según los cronogramas internos de exportación de PDVSA.



Los cronogramas mostraban que otro superpetrolero planeaba partir de la terminal José de PDVSA en diciembre con un cargamento de fuel oil para NICO.



Incluyendo la carga a bordo del Dore, Irán ha proporcionado a PDVSA más de 26 millones de barriles de crudo y condensado en lo que va del año, según documentos internos de la empresa.



Irán también participa en varios proyectos de refinación en Venezuela destinados a ayudar a PDVSA a reactivar su producción de combustible para motores. Tanto Irán como Venezuela están bajo sanciones de Estados Unidos.



Con información de Reuters

EU (https://www.eluniversal.com/economia/144709/reuters-buque-irani-cargado-con-dos-millones-de-barriles-de-petroleo-llego-a-venezuela)