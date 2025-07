(VIDEO) Sector universitario protestó ante el Ministerio de Educación Universitaria por bono vacacional

12-07-25.-Desde tempranas horas de la mañana de este jueves más de 150 trabajadores y profesores universitarios que se coordinan en el Comando Interfederativo Universitario, integrado por la FAPUC, FETRAESUP y FENACIPRU, realizaron una activa protesta reclamando por sus derechos laborales y salariales. En esta ocasión por una demanda de cumplimiento inmediato, el ajuste del bono vacacional que se pagará en los próximos días. Manifestaciones similares se realizaron también en Valencia y Maracay.Desde la concentración llevada a cabo en Caracas, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SinatraUCV) planteó que, además del ajuste en el cálculo de bono vacacional, reclamaron a las autoridades los distintos pagos que tiene que concretarse como lo son los del Fideicomiso, Cajas de ahorro, previsión social y todo aquello que hoy tenga en deuda. Por ello es que solicitaron una reunión al ministro Ricardo Sánchez para llegar a acuerdos que permitan superar la grave crisis salarial que vive el sector universitario.El representante de SinatraUCV enfatizó que lo que reciben como bono de “guerra económica” constituye actualmente el principal ingreso que reciben los trabajadores universitarios, siendo que “es periódica, recurrente y se nos paga como contraprestación por nuestro trabajo. En consecuencia, lo justo y lo legal, es que se incluya en el cálculo del bono vacacional. No hacerlo, constituye un fraude a la Ley”, recalcó.Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), José Gregorio Alfonso, ya había denunciado que profesores, trabajadores administrativos y obreros de la UCV, que el bono vacacional que cobrarán en los próximos días, mantiene el mismo valor nominal en bolívares que en 2022, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo cercana al 95% debido a la inflación acumulada. Cuestionó que, pese a que el Ejecutivo anuncia un crecimiento económico en el país, esto -a su juicio- "no responde a las justas demandas laborales".El bono vacacional, equivalente a 105 días de salario integral, es una miseria con el sueldo actual de 130 a 522 bolívares, pues indican que el mismo se pagará con base al último aumento decretado por el Gobierno el cual fue de 130 bolívares en el 2022. Por tal razón es que proponen incluir el bono de guerra económica en el cálculo del vacacional para poder llegar a 400 dólares. “Hay tiempo en julio para corregir”, insistió. En 2022, el tipo de cambio favorecía; hoy, la inflación lo destruye todo. Con la protesta denuncian dicha situación y por otra parte presionar al gobierno para que cumpla.Durante la manifestación representantes del Comando Interfederativo fueron recibidos por el viceministro de Educación, Ryan Rojas y otros funcionarios gubernamentales. Eduardo Sánchez declaró que se hizo entrega de una comunicación ante el despacho ministerial con la que solicitaron la inclusión del denominado bono contra la guerra económica en la base de cálculo del bono vacacional y el bono recreacional. Tras la reunión, anunciaron que se constituyeron varias mesas de trabajo para el conjunto de los reclamos pendientes del sector universitario, pero sobre el bono no hubo respuesta concreta.