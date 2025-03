José Gregorio Afonso (Apucv): La UCV ha perdido un 44% de profesores

El presidente de la APUCV, José Gregorio Afonso Credito: RFA

25-05-25.-El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Afonso, aseguró que la UCV ha perdido un 44% de personal docente, consecuencia de los bajos salarios en el sector público.



“El 44% más o menos de la planta docente en nuestro cálculo ha perdido la universidad. Eso no llega a niveles más grandes porque ese porcentaje aún es mayor en términos de la desincorporación de estudiantes. Entonces la matrícula de pregrado nuestra no llega a 30 mil estudiantes cuando finalizando el siglo XX o comenzando el XXI, como cualquiera lo prefiera, nosotros teníamos 58 mil estudiantes de pregrado”, destacó en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.



Profesores con bajos salarios



El dirigente explicó que un profesor que esté iniciando la carrera docente con dedicación exclusiva tiene un salario tabla de 5 dólares y el profesor que esté terminando su carrera académica, su salario tabla es 8 dólares.



“Entre el primer escalafón y el último debe transcurrir un mínimo de 15 años de experiencia docente, cuatro trabajos docentes, cuatro trabajos de ascenso entregado y un doctorado culminado, es decir, no tenemos salario. ¿Por qué esa cifra en dólares? Porque al cumplirse en el mes de marzo tres años en aumento salarial, los 522 bolívares que cobra el profesor titular a dedicación exclusiva en el año 22 eran alrededor de 127 dólares de salario básico, muy malo, pero efectivamente casi 10, 12 veces más de lo que está cobrando hoy, porque ese mismo profesor en América Latina tiene un salario que promedia los 2.900 dólares”, detalló.



De acuerdo con el entrevistado, actualmente los profesores viven de muchos trabajos y no tienen generación de relevo.



“Esos salarios no son atractivos para nadie, el promedio de edad de nuestra población docente activa es 54 años, de ellos la mitad está en edad o con los años de servicio suficiente para jubilarse. Tenemos comprometido el futuro de la universidad”, puntualizó



Alfonso criticó que la política de bonificación es un fraude a la Ley del Trabajo ya que se pierden los beneficios y prestaciones, además que se elimina la meritocracia.



“Esos 90 dólares los cobra todo el mundo en la universidad, un obrero grado 1, un profesor titular a dedicación exclusiva, un trabajador que está en el primer año y otro que tiene 25, un trabajador que ejerce labores de supervisión o el que es supervisado, es decir, no tiene distingo de experiencia, de formación y de cargos. Eso está desvalorizando el trabajo”, cuestionó.



Exigen aumento de salario

Alfonso señaló que entiende que no es viable un salario que satisfaga la canasta básica ya que este podría impactar negativamente en materia inflacionaria y en el aumento de los precios. El sector sindical tiene una propuesta de 200 dólares.



“Ese es nuestro planteamiento, es absolutamente claro, cristalino, tiene viabilidad técnica y financiera y estamos en disposición de discutirlo las veces que sea. El problema es que el gobierno no lo discute y cuando lo discute no dispone nada en esa dirección. Cuando tú vas a una discusión nadie puede pretender que sea totalmente lo que tú creas que debe ser”, lamentó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 348 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/jose-gregorio-afonso-ucv-ha-perdido-un-44-de-profesores/)