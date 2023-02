(VIDEO) UNEFA invalidó títulos de Enfermería a jóvenes por un video viral en TikTok: "Todo fue una broma", aseguran

16-02-23.-La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) invalidó los títulos de Enfermería a un grupo de jóvenes que grabaron un video en el que aseguraron, entre otras cosas, que se copiaban en los exámenes y que ni siquiera sabían poner una inyección.Jonathan De Jesús es uno de los egresados de la promoción de enfermería y que aparece en el polémico video y asegura que "todo fue una broma" y que desde la Unefa invalidaron su título como enfermero.De Jesús, en la misma red social, calificó la medida de la Unefa como una injusticia en su contra y admitió que, pese a que la universidad les dio la opción de hacer una nivelación para que demostraran que realmente están capacitados, él se negó porque, aseguró, se graduó con un promedio de 18 puntos.“Por ese video nos implicaron como personas que manchamos el nombre de la universidad, cuando el video claramente tenía la etiqueta de humor. No obstante con esto, decidieron aplicarnos una sanción, un castigo. No solamente teníamos que pedir disculpas, sino también realizar un curso de nivelación de un mes, cosa que a mi persona, el único de los 14 implicados, le pareció injusta y decidió no aceptar dicho castigo”, dijo.