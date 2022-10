Profesora Keta Stephany (Fapuv): Pagar la deuda pendiente con los docentes debe ser un acuerdo del diálogo en México

La profesora Keta Stephany, directiva de la Fapuv Credito: CP

28-10-22.-Hace un par de años la profesora Keta Stephany, directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), afirmaba que los educadores venezolanos estaban haciendo trabajo voluntario. Hoy, subraya que ya dejaron atrás el trabajo voluntario, y se convirtieron en los mecenas de la educación; es decir, los que sostienen el sector con su trabajo.



Como “hay indicios de que se va a retomar la negociación en México”, y es muy importante que se logre allí la restitución de los derechos políticos, pero “hay que llegar a acuerdos de política social” porque hay una deuda, enfatizó.



Por ejemplo “tienen que garantizar la gratuidad de la enseñanza, tienen que llegar a acuerdos inmediatos con algunos recursos que pueden liberarse para común acuerdo para atender los servicios públicos, como electricidad, agua, salud -porque la gente se muere de mengua- y educación”, enumeró Stephany en conversación con contrapunto.com durante la protesta de trabajadores universitarios del pasado miércoles 26 de octubre.



Stephany reitera que el problema no es solo el pago fraccionado de la bonificación de fin de año para los trabajadores públicos. “Es más grave que eso. Aquí se han acumulado, con el instructivo de la Onapre, una deuda salarial enorme”, recuerda. “Lo que el gobierno le ha pagado a la administración pública tiene que volverlo a pagar, porque el instructivo reduce el salario normal a la mitad”.



Como Fapuv “les hemos dado la instrucción a las asociaciones para que hagan el cálculo de cuál es la deuda”, a fin de reclamarla ante el Estado. “Igual que el reclamo sobre la apropiación indebida de las retenciones, porque se está impidiendo el funcionamiento de las organizaciones sindicales y gremiales, y eso viola el convenio 87 de libertad sindical” de la OIT.



Para el sector educación “lo primero que tienes que garantizar es la dignidad del maestro y de los profesores. Vamos estar claros: ya no es voluntariado, somos los mecenas de la educación”. La educación la dan maestros y profesores “donando talento y tiempo, porque no se está remunerando el trabajo que se hace”.



Si existe una deuda con los docentes y maestros “se debería, con los recursos que se van a liberar, pagar esa deuda, y ese puede ser un acuerdo en México”, insiste. Hay que honrar los compromisos, sí, pero también elaborar “un programa de emergencia para atender a los muchachos, la formación que no se les ha dado en los últimos años”. La realidad, describe, “es que tenemos un montón de muchachos que, con la pandemia, fueron promovidos sin darles educación”, y para eso “debe haber recursos y un programa específico”.



En respuesta a la deserción escolar “necesitamos recursos para implementar un programa que regrese a los muchachos al aula y que les garantice el derecho a la educación”.

