Saime reitera que los precios del pasaporte se mantienen anclados al valor del dólar

20-09-25.-El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó este jueves 18 de septiembre las tarifas vigentes para la emisión de pasaportes ordinarios y habilitados. El organismo reiteró que los precios se mantienen anclados al valor del dólar, mientras que los montos en bolívares varían de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

De acuerdo con la información oficial publicada en redes sociales del Saime, los costos continúan en 120, 164 y 216 dólares para los pasaportes ordinarios, según la edad del solicitante, y en 290, 310 y 350 dólares para los habilitados.

El ente oficial eliminó horas después el post sobre los precios de los pasaportes sin señalar los motivos.

Según la información publicada, con la tasa de cambio oficial de 165,410 bolívares por dólar, los valores en moneda nacional se calculan de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario:

Niños de 3 meses a 3 años: 120 Ref. → 19.849 bolívares

120 Ref. → De 3 a 17 años: 164 Ref. → 27.127 bolívares

164 Ref. → Mayores de 18 años: 216 Ref. → 35.729 bolívares

Pasaporte habilitado:

Niños de 3 meses a 3 años: 290 Ref. → 47.969 bolívares

290 Ref. → De 3 a 17 años: 310 Ref. → 51.277 bolívares

310 Ref. → Mayores de 18 años: 350 Ref. → 57.894 bolívares

El Saime ya había ratificado el pasado 13 de agosto que los precios permanecen estables en divisas. El único ajuste visible para los usuarios corresponde a la expresión en bolívares, que fluctúa en función del tipo de cambio oficial.