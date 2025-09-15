Este lunes 15 de septiembre es feriado bancario

Credito: Web

15-09-25.-La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) recordó que este lunes 15 de septiembre, las entidades bancarias del país no prestarán servicio debido al feriado bancario por el Día de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. La información fue publicada en sus redes sociales.



El organismo invitó a los ciudadanos a utilizar los canales electrónicos para realizar sus operaciones bancarias. «La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) invita a todos los usuarios a hacer uso de los canales electrónicos disponibles para facilitar las operaciones bancarias», indicaron en su cuenta de Instagram.



Según el calendario oficial de Sudeban, los bancos no prestarán servicio 19 días por motivos de feriados bancarios en 2025, de los cuales quedan 6, incluyendo el 15 de septiembre.



Los días que no habrá actividad bancaria son los siguientes:



Lunes 15 septiembre: Día de la Virgen de Coromoto

Lunes 24 de noviembre: Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Miércoles 24 de diciembre: Nochebuena

Jueves 25 de diciembre: Natividad de Nuestro Señor

Miércoles 31 de diciembre: Feriado Nacional