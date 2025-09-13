Exportaciones de Venezuela hacia China crecieron en un 120% en el primer semestre de 2025

13-09-25.-La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, informó que las exportaciones de Venezuela hacia China incrementaron en un 120% en el primero semestre de este año, en comparación al mismo período de 2024.En ese sentido, acotó durante una reunión con el viceministro de Comercio de China, Li Chenggang, en la ciudad de Beijing, que este resultado consolida el comercio no petrolero como un nuevo pilar de la Asociación Estratégica «A Toda Prueba y Todo Tiempo».Indicó que los rubros con mayor demanda son los productos agrícolas, pesqueros y de la industria ligera, los cuales «representan la diversificación del portafolio exportable venezolano».Coromoto Godoy destacó que este crecimiento registrado es una respuesta a la visión que tienen ambos países de «construir un comercio justo».«China se ha consolidado como uno de los principales destinos de nuestra oferta exportable, lo cual abre oportunidades para nuestros productores, impulsa la industrialización nacional y fortalece la confianza en Venezuela como socio confiable», enfatizó en sus redes sociales.Ampliar la cooperaciónIgualmente, el viceministro de Comercio chino, Li Chenggang, dijo que su nación tiene la disposición de ampliar la cooperación en áreas importantes como alimentos, energía limpia y proyectos industriales.