Ministra Coromoto Godoy y Viceministro Li Chenggang fortalecen relaciones comerciales entre Venezuela y China

La ministra para el Comercio Exterior de Venezuela, Coromoto Godoy, se reunió con el viceministro de Comercio de la República Popular China, Li Chenggang, con el objetivo de evaluar los avances alcanzados en las relaciones comerciales bilaterales y definir nuevas acciones para su fortalecimiento. Durante el encuentro, ambas autoridades resaltaron el notable dinamismo de los vínculos económicos entre Caracas y Beijing.

En el primer semestre de 2025, las exportaciones venezolanas hacia China experimentaron un crecimiento del 120 % en comparación con el mismo período de 2024. Este incremento consolida el comercio no petrolero como un nuevo pilar de la Asociación Estratégica "A Toda Prueba y Todo Tiempo". Entre los productos con mayor demanda se destacan los agrícolas, pesqueros y de la industria ligera, lo que refleja la diversificación del portafolio exportable de Venezuela.

La ministra Godoy enfatizó que este crecimiento se debe a la visión compartida de construir un comercio justo, complementario y de beneficio mutuo. "China se ha consolidado como uno de los principales destinos de nuestra oferta exportable, lo que abre oportunidades para nuestros productores, impulsa la industrialización nacional y fortalece la confianza en Venezuela como un socio confiable", afirmó.

Por su parte, el viceministro Li Chenggang reiteró la disposición de China para ampliar la cooperación en áreas clave como alimentos, energía limpia y proyectos industriales. Esta colaboración forma parte del Plan de Desarrollo Conjunto impulsado por los presidentes Nicolás Maduro y Xi Jinping.

La relación entre Venezuela y China se presenta como un ejemplo de amistad, resiliencia y visión de futuro. Ambos gobiernos coincidieron en la importancia de profundizar los mecanismos de coordinación institucional y de fomentar el intercambio empresarial, con el fin de traducir los acuerdos estratégicos en resultados concretos que beneficien a sus pueblos. La reunión es un paso más hacia el fortalecimiento de una alianza que busca potenciar el desarrollo económico y social de ambas naciones.