Presidente Maduro: "Proyectamos un crecimiento del 9% del PIB en Venezuela"

"La economía sigue diversificándose”, aseguró el presidente Nicolás Maduro durante la jornada de trabajo productivo desde el estado Miranda.

El presidente de la República, Nicolás Maduro desde la empresa avícola Industrias Pollo Premium 5.8, C.A., ubicada en la Zona Industrial de Los Cerritos, municipio Carrizal, Miranda, señaló que este 2025 Venezuela tendrá un crecimiento del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y la economía sigue diversificándose".

Maduro enfatizó en que Venezuela tiene un nuevo modelo productivo, «la Venezuela profunda, hoy hemos vencido la guerra económica y nos reinventamos para bien y producimos el 90 % de lo que consumimos», dijo, al tiempo que insistió que hay que dejar de importar.

"Una nueva economía. De los misiles de la guerra económica nos reinventamos, de las sanciones y bloqueo, nos reinventamos. Hoy somos un mejor pueblo, un mejor país y producimos lo que comemos. Trabajamos, producimos y garantizamos a estabilidad económica de una manera milagrosa», dijo al señalar que es gracias al esfuerzo de los venezolanos.

El mandatario hizo énfasis en que el paso siguiente es ir a "una escala superior del milagro, convertirnos en grandes exportadores de alimentos".

El jefe de Estado aplaudió el trabajo de empresarios y emprendedores privados que, al pensar en grande, producen para las familias venezolanas y hacen crecer la economía nacional.

Destacó las metas de esta empresa, que este año produce 90 mil pollos diarios, que le permiten aspirar a un crecimiento productivo del 8% y el próximo año incrementar aún más esa producción, con lo cual se evidencia una correlación complementaria del aumento del PIB del país.

Maduro instó a los empresarios, emprendedores, trabajadores en general, a seguir el fortalecimiento de lo mejor del pueblo venezolano.

Explicó que ese milagro económico fue realidad mediante el desempeño de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, que hacen honor a la máxima de "no esperar nada sino de nosotros mismos".

Finalmente, el presidente Maduro exhortó a las empresas y a sus trabajadores a hacer un esfuerzo extra para producir los alimentos para el consumo interno y tener excedente para exportar al mundo.