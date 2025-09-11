Maduro: reserva alimentaria del país alcanza para abastecer 101 días

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

11-09-25.-El Jefe de Estado aseguró que, además de la reserva alimentaria, se logró un excedente en la producción que estará destinado a la exportación.



El mandatario Nicolás Maduro aseguró este miércoles 10 de septiembre que el país cuenta con unas reservas alimentarias, con insumos de producción nacional, que alcanzan para abastecer el país durante 101 días.



El Jefe de Estado aseguró que se trata de «la reserva alimentaria más grande en la historia de Venezuela» y apuntó que es primera vez que ocurre. «Ni cuando ingresaban 57 mil millones de dólares por año, llegamos a sesenta días, ochenta días máximo», dijo.



Durante la ejecución de una jornada de trabajo dedicada al área alimentaria, Maduro aseguró que, a través de la producción nacional, se creó un excedente de productos que estarán destinados a la exportación.



«Estamos exportando alimentos al mundo (…) vamos a ser el granero del mundo», afirmó.

