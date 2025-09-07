BCV y PNUD confirman: Venezuela crecerá económicamente en 2025, pese a las sanciones

El Banco Central de Venezuela (BCV) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) confirma un crecimiento económico para el país durante este 2025. Mediante el informe denominado Desempeño Macroeconómico de Venezuela, primer semestre de 2025, se proyecta cifras destacas para el país, lo que evidencia la tendencia en alza del aparato productivo venezolano, impulsado por el presidente Nicolás Maduro, esto pese a las medidas unilaterales y coercitivas por parte de EEUU y sus aliados.

El reporte de PNUD, que se basa en datos oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), SENIAT y organismos internacionales como la OPEP y el FMI, destaca una recuperación económica gradual y sostenida impulsada por el sector petrolero y no petrolero en la nación bolivariana.

Crecimiento en el sector real y diversificación económica

De igual modo, PNUD resalta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 6,6% en el segundo trimestre de 2025, un crecimiento impulsado por el sector petrolero que se expandió un 12,3% y el sector no petrolero que creció un 4,4%.

«Observamos una notable expansión en sectores clave como los servicios financieros, las telecomunicaciones y el comercio, lo que refleja una revitalización económica más allá del ámbito petrolero», señala el documento.

A su vez, estima que esta tendencia se mantendrá, «con una proyección de crecimiento del 5,8% para el cierre de 2025«.

Desafíos persistentes en inflación y estabilidad cambiaria

A pesar del crecimiento, el informe también subraya los desafíos que enfrenta la economía venezolana. La inflación anualizada se ubicó en 216,7% al cierre de junio, un factor que sigue impactando el poder adquisitivo de la población.

«Los retos en materia inflacionaria y cambiaria persisten y están estrechamente vinculados a la devaluación del tipo de cambio y a la incertidumbre del entorno internacional», indica el reporte. «Estos elementos demandan una atención continua para consolidar la estabilidad lograda en otros frentes y garantizar que el crecimiento beneficie a toda la población».

Perspectivas y desafíos externos

En el ámbito fiscal y externo, el PNUD destaca la mejora en la recaudación de ingresos nominales. Además las exportaciones petroleras han crecido en volumen, pero el informe advierte sobre el impacto de la caída de los precios del crudo, lo que podría afectar las finanzas externas.

«La diversificación de mercados, con China como el principal destino de nuestras exportaciones petroleras, ofrece un potencial de compensación que es crucial para la sostenibilidad de las finanzas externas», concluye el informe.

