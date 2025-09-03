Se inició la asignación del "Bono Único Familiar" correspondiente al mes septiembre 2025

Inicia la entrega del Bono Único Familiar enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar del 2 al 8 de septiembre de 2025.

La misma se realizará de manera directa y gradual. El mensaje de notificación «¡Venezuela está victoriosa! Con el milagro de la familia venezolana unida construimos una patria agradecida y en paz.» será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

«Monedero Patria: Crédito por Bs.2.200 por concepto Bono Único Familiar (agosto de 2025)», precisó el mensaje que les llegó a los beneficiarios.

La cifra dada tuvo un incremento del 14,71% en bolívares en comparación con el pago realizado en el mes de agosto, cuando el monto fue de Bs. 1.890.00

Este bono es indexado, va dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y es distribuido mensualmente, según informó la página Blog Patria.

La Plataforma Patria recomienda que antes de enviar los recursos a la Banca se valoren las diferentes opciones disponibles:

  • Pago de servicios públicos Corpoelec, Cantv, Hidrológicas.
  • Recarga y pago de servicios Movilnet, Movistar y Digitel.
  • Recarga y pago de SimpleTV.
  • Pago de gasolina.
  • Participar en el Sistema de Intercambio.
  • Pago en comercios utilizando los puntos de venta BiopagoBDV.
  • Ahorrar en títulos de Oro Soberano.


Con información de Plataforma Patria / Banca y Negocios.

