SENIAT ha recaudado más de 602 millardos en lo que va de 2025

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

2 de septiembre de 2025.- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ha superado la marca de los 602 millardos de bolívares en recaudación en lo que va del año 2025, según informó su superintendente, José David Cabello. La cifra exacta es de 602 millardos 749 millones 402 mil 980 bolívares.



Detalles de la recaudación de agosto



Durante el mes de agosto, la recaudación total alcanzó los 115 millardos 21 millones 476 mil 710 bolívares. Este monto se desglosa de la siguiente manera:



Impuesto sobre la Renta (ISLR): Bs. 23 millardos 750 millones 10 mil 481 bolívares.



Impuesto al Valor Agregado (IVA): 3 millardos 153 millones 106 mil 407 bolívares.



En materia de Aduanas: se alcanzaron 35 millardos 896 millones 311 mil 475 bolívares.



Otras Rentas Internas: 12 millardos 222 millones 48 mil 347 bolívares. Las rentas internas incluyen lo recaudado en impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos.



El superintendente Cabello destacó que, estas cifras reflejan un esfuerzo continuo por recaudar recursos para asegurar el bienestar económico y social de la población.