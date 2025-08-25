Fedeagro: "exportación de café genera ingresos por US$30 millones anuales"

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) informó que la exportación de café genera ingresos estimados de US$30 millones anuales.

Vicente Pérez, director del rubro en Fedeagro, indicó que solo se ha comercializado internacionalmente 110.000 quintales del grano. Esto, afirmó, corresponde al 10 % de la producción nacional.

El gremio agrario estima que las cosechas para lo que resta de 2025 sean superiores al millón de sacos. «Esperamos tener una cosecha posiblemente alrededor de 1.400.000 quintales», dijo.

Aunque el rubro se cosecha anualmente en el mes de octubre, Pérez explicó que podría adelantarse para septiembre próximo, indica un reporte de Unión Radio.