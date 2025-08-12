Lo que gana un profesor universitario en Venezuela en agosto de 2025, según la APUCV (+tabla)

12-08-25.-La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) informó que el salario de un profesor universitario en agosto de 2025, oscila entre US$ 1 y US$ 4 al mes.

La tabla publicada por la Asociación en sus redes sociales destacó que un profesor titular a dedicación exclusiva gana US$ 4 al mes, mientras que un educador asociado a tiempo completo cobra US$ 3,01 mensuales.

Por su parte, un docente asistente a medio tiempo recibe US$ 1,18 y un profesor agregado a medio tiempo, por ejemplo, obtiene US$ 1,33.

Un educador instructor a dedicación exclusiva cobra en agosto US$ 2,46 al mes, mientras que un docente asociado a medio tiempo percibe US$ 1,51.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela puntualizó que van más de 1.240 días sin aumento del salario en el país y añadió que «se compromete el futuro del país, la formación de nuestros profesionales y el desarrollo de la ciencia».