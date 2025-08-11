Exportaciones desde la Zona Económica Especial (ZEE) de Paraguaná se extienden hacia el Caribe, Europa y Asia

Credito: Web

11-08-25.-Las exportaciones desde la Zona Económica Especial (ZEE) Paraguaná, en el estado Falcón, se extendieron hacia Europa, Asia y las islas del Caribe, afirmó el gobernador de la entidad, Víctor Clark.



El mandatario detalló que se comercializan productos como hortalizas, pescados y bienes industrializados, con el objetivo de afianzar esta zona como un foco estratégico para el desarrollo económico nacional.



Clark explicó que, por las sanciones aplicadas al país, las exportaciones hacia las islas del Caribe estuvieron interrumpidas por un lapso de cuatro años.



«Sin embargo, hoy en día la frecuencia semanal aumenta, al tener un incremento sostenido de cinco puntos por trimestre. Hay pleno comercio y hemos crecido con el área marítima, naviera y el llamado es diversificar las grandes líneas de desarrollo industrial», dijo.



Asimismo, apuntó que se desarrolla un crecimiento económico en el sector energético debido a una mayor demanda en la actividad de hidrocarburos. «También tenemos crecimiento a escala agrícola porque han demandado más diésel y, en ese sentido, Venezuela va a seguir creciendo a ese ritmo gradual y sostenido», expresó en una entrevista para VTV.

