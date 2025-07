Implementan nuevos precios de la visa estadounidense para venezolanos

Credito: Archivo

21-07-25.-El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementará nuevas tarifas para ciertas solicitudes de beneficios migratorios.



Este cambio es parte de la recientemente aprobada ley HR 1, también conocida como “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA), firmada el 4 de julio de 2025, que incluye importantes actualizaciones a la financiación y política de inmigración.



La legislación incluye aumentos en los costos de visas, nuevos cobros y mayores exigencias tanto para solicitantes como para empleadores.



Estos son los principales cambios que afectarían directamente a los venezolanos:



Nueva tarifa de visa (“visa integrity fee”): se añadirá un cargo adicional de US$250 a las solicitudes de visa no inmigrante, además del costo regular de US$185.



No obstante, la Tarifa de Integridad de la Visa incluye un posible mecanismo de reembolso para aquellos no inmigrantes que cumplen plenamente con los términos de su visa, tales como: evitar el empleo no autorizado; salir de los EE UU inmediatamente al final de la estadía autorizada; obtener una extensión legal del estatus de no inmigrante; y ajuste de estatus residente permanente legal.



A partir del año fiscal 2026, la tarifa aumentará automáticamente cada año en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).



Aumentos para permisos humanitarios:



Asilo: de US$0 aUS$100

Parole: de US$0-US$630 a US$1000

TPS: de US$80 aUS$500

Permiso de trabajo (EAD) inicial: hasta US$550

Renovación de EAD: hasta US$275

Nuevos límites para permisos de trabajo: válidos solo por un año o el tiempo que dure el estatus (parole o TPS), lo que obliga a renovaciones más frecuentes.



Aumento en otras tarifas de viaje:



-Formulario 94 (entrada terrestre): de US$6 a US$24.



Aunque USCIS no ha publicado todos los detalles de la nueva estructura de precios, la agencia dijo proporcionará detalles sobre la implementación de estos cambios en los próximos días.

