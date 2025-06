Observatorio Venezolano de Finanzas denuncia persecución a personas que difunden información económica

14-06-25.- El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) denunció este viernes 13 de junio persecución, hostigamiento y criminalización de personas dedicadas a levantar, analizar y difundir información estadística relevante para el área económica.«La labor de estos profesionales es esencial para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, el fortalecimiento de la transparencia institucional y el ejercicio del derecho ciudadano a estar informado. Atacar a quienes generan y comparten datos económicos confiables no solo vulnera principios democráticos fundamentales, sino que también limita la comprensión colectiva de la realidad nacional«, dice el comunicado compartido por la organización.El OVF aclara que las personas recientemente detenidas, a quienes no mencionan en el comunicado, no forman parte de la organización, sino que han realizado colaboraciones ocasionales de carácter consultivo, sin que ello implique una vinculación formal o permanente.«El Observatorio no diseña ni ejecuta políticas económicas. Su labor se limita al levantamiento, análisis y divulgación de información estadística sobre la economía venezolana, con el objetivo de fomentar el debate técnico y académico, y de contribuir a una comprensión más profunda de la situación económica del país», continúa el texto.De igual forma, reiteran su compromiso con la defensa de la libertad académica, la integridad profesional y el acceso libre a la información. «Instamos a las autoridades a cesar cualquier acción que limite el ejercicio técnico y científico de quienes trabajan por una Venezuela mejor informada y más justa».