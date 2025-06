Economista Miguel Rojas: “La desaparición de las páginas monitor no garantiza mejoría de índices económicos”

Credito: Web

04-06-25.-Tras la detención de Carlos Andrés Pérez Abreu, administrador de la cuenta Monitor Dólar Vzla que publicaba el valor del dólar en el mercado negro de Venezuela, se registró “un apagón” en varios marcadores paralelos de divisas, lo que ha causado una especie de incertidumbre colectiva según el análisis el economista Miguel Rojas.



Estos cierres económicos en el país han generado diversas reacciones en la sociedad, especialmente al momento de comprar o vender al menudeo en el mercado informal y comercios, los cuales utilizan como referencia los marcadores de las aplicaciones Al Cambio y Monitor Dólar.



Este limbo referencial en el mercado de divisas está derivando en mayores dificultades para el ciudadano común y el sector empresarial en su dinamismo cotidiano.



Miguel Rojas, economista y actual presidente del Colegio de Economistas de Lara, expresó a través del programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias que hay una necesidad de bienes que no están siendo garantizada por el Gobierno Nacional. Esto, a su juicio, podría traer “Un surgimiento de mercados diferenciales, indistintamente que existan paginas alternativas o no”.



Esto debido a que los empresarios, consumidores y demandantes acuden ante cualquier compra o consumo a estos marcadores. Por eso, el experto remarcó que con la desaparición de estas páginas referenciales, se complica el panorama para la gente.



Rojas explicó que esta situación hace alusión a la Teoría del Mercado, la Oferta y Demanda, donde al limitarse la satisfacción de divisas en facilidad de acceso, cualquier producto tendrá mercados alternativos con precios superiores ante la necesidad.



“Si no se logra acceder a esas divisas, la economía se va a ralentizar. Las empresas no van a tener cómo garantizar operatividad y esto acelera el proceso inflacionario”, resaltó el experto.



Atacan las consecuencias y no las causas, según Miguel Rojas

Miguel Rojas, presidente del Colegio de Economistas de Lara, fue enfático en que estas medidas no solucionan las fallas financieras que presenta Venezuela hoy.



Dijo que el efectivo en divisas ha disminuido significativamente en el último año, pasando de ocho mil millones de dólares a una circulación de apenas cinco mil millones. “Por esto tenemos una grave escasez de dólares en la calle”, explicó.



Para él, el Gobierno nacional debe buscar drenar la economía con mayores divisas, así como estabilizar y garantizar alguna fuente de financiamiento internacional.



“Los ciudadanos en general demandan muy pocas divisas ante su bajos ingresos, casi todos están cobrando en bolívares. El pago en divisas es muy bajo”, dijo.



Rojas sugirió a los ciudadanos realizar en estos tiempos compras inteligentes y resguardarse bajo activos financieros que blinden su dinero. Por otra parte, a los empresarios resaltó la urgencia de buscar estrategias con proveedores y alianzas que ayuden a manejarse en estas dificultades.

