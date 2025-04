Maduro asegura que la economía venezolana creció 4,5% en el primer trimestre

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

28-04-25.-Nicolás Maduro aseguró que la economía de Venezuela creció «en más de 4,5%» al cierre del primer trimestre del 2025, a pesar de que el BCV no da cifras de la evolución del PIB desde el segundo trimestre del año pasado.



De acuerdo con el líder chavista, esto significa «15 trimestres consecutivos» de expansión económica. Además, recalcó que la economía se incrementó «en medio del asedio y la amenaza internacional».



«Hemos tenido un crecimiento por encima del 4.5 % cuando el primer trimestre siempre es flojazo en la economía venezolana», mencionó. Asimismo, mencionó que esto ha sido posible gracias al impulso de los 13 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana. «Es nuestro modelo. No hay manual que valga para construir la economía que el mundo necesita».



Maduro además resaltó que este logro responde a la «capacidad de Venezuela» de «adaptarse y superar adversidades». «Venezuela no depende de amenazas ni de pesares», acotó.



A la vez, señaló que entre el 2020 y 2021, el emprendimiento fue el motor número 13 del nuevo modelo productivo venezolano. Al mismo tiempo, acotó, ha experimentado un aumento del 59 %, lo que influye de forma importante en la economía nacional.



Para finalizar, Maduro valoró el «surgimiento» de un nuevo orden mundial, en el que los países que «logren superar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el modelo proteccionista impulsado por Estados Unidos (EE. UU.)».

