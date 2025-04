Datanálisis: El 75,9% de los venezolanos evalúa negativamente la situación del país

Referencial Credito: Web

25-04-25.-La empresa de investigación de mercado, Datanálisis, precisó su más reciente estudio que el 75,9% de los venezolanos evalúa negativamente la situación de Venezuela, «amplificado por el ruido generado por las amenazas de sanción».



Asimismo, el 44,7% de los venezolanos ha considerado emigrar, «aunque no hayan concretado una acción inmediata».



Luis Vicente León, economista y presidente de la firma, destacó en sus redes sociales que si la crisis se agrava, más de 10 millones de personas podrían verse impulsadas a abandonar la nación y sumó que «obviamente la mayoría no podría concretarlo, pero el desapego y la frustración es monumental».



«Está claro que esto reactivaría una bomba migratoria que desestabilizaría no solo a Venezuela, sino a toda la región. En contraste, si la economía mejorara, solo 2,2% mantendría su intención de migrar, lo que demuestra cuán sensibles son estos flujos al entorno económico», explicó.



Sin embargo, apuntó que «hay algo más preocupante» y es que «al cancelar las licencias petroleras, Estados Unidos expulsa a sus propias empresas del sector energético venezolano y deja el terreno libre para que China y Rusia avancen en el control del petróleo, el oro y los minerales críticos, a través de mercados sin supervisión internacional. Lo que se abandona bajo presión no desaparece, cambia de dueño».



León señaló que si el objetivo es reducir la migración, contener a China, proteger el acceso energético y evitar la pulverización total de la oposición, «Estados Unidos necesita estrategia, no castigo».



«La política de máxima presión no ha sido una solución: ha sido el máximo error y la mayoría abrumadora de los venezolanos, que la ha sufrido en carne propia, lo sabe perfectamente», agregó.

