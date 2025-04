Cedice: inflación de marzo escaló 28,2% en bolívares y 3,66% en dólares

Productos de consumo diario de la familia venezolana (Canasta Alimentaria Normativa) Credito: Archivo-Web

18-04-25.-El repunte de la inflación continuó en marzo pues el alza de los precios de los bienes y los servicios se ubicó en 28,2% en bolívares y 3,66% en dólares, según lo calculó el equipo del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad.



El informe indicó que, para el 30 de marzo, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia de tres personas en Caracas, Maracaibo y Valencia costó llegó a 52.670,72 Bs/mes.



“Este nivel de consumo exige 5,74 salarios integrales de Bs 9.165 es decir, poco más de un salario integral por semana”, explicó el OGP de Cedice.



La misma cantidad de bienes y servicios llegó a 667,09 dólares el mes pasado, un incremento de 7,21%.



“La inflación de marzo responde en parte a un aumento considerable del tipo de cambio. El hecho de que la economía venezolana esté indexada al dólar hace que los precios se ajusten cada vez que sube el tipo de cambio”, informó el economista Oscar Torrealba, autor del inflaciómetro del OGP de Cedice.



Añadió que la emisión de bolívares por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) es una constante que genera severos efectos sobre el poder adquisitivo del venezolano. “La solución a este problema (la alta inflación) no está en más intervenciones cambiarias, que serán siempre insuficientes en un contexto de continua emisión monetaria”.



También puede leer: Atenas Consultores: 57% de las familias jóvenes ahorran sólo hasta cumplir su meta



Inflación de marzo 2025 por rubros:



• Alimentos: +31,93% en Bs, +6,39% en US$

• Restaurantes: +19,97% en Bs +4,76% en US$

• Servicios: +27,56 % en Bs, +0,54 en US$

• Recreación y esparcimiento: +24,89% en Bs, +0,75% en US$

• Perfumería y cuidado personal: +30,38% en Bs, +6,24% en US$

• Transporte: +15,04% en Bs, +2,87% en US$



La inflación interanual marzo 2024-marzo 2025 se desglosa por rubros:



• Alimentos: +165,48% en Bs, 22,12% en US$

• Restaurantes: +105,2% en Bs +3,84% en US$

• Servicios: +174,83% en Bs, +23,06 en US$

• Recreación y esparcimiento: +120,98 % en Bs, +1,33% en US$

• Perfumería y cuidado personal: +151,49% en Bs, +18,48% en US$

• Transporte: +262,98% en Bs, +88,66 en US$



Es de destacar que la inflación interanual de marzo 2024 a marzo 2025 fue de 165,19% en bolívares y de 22,66% en dólares.



Finalmente, el economista Torrealba destacó que “Venezuela requiere de independencia del Banco Central, una política de control monetario sobre la oferta, un tipo de cambio libre y sin intervenciones en el mercado cambiario que resulte en un diferencial entre el tipo de cambio oficial y de mercado que distorsiona y genera problemas en la economía”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 432 veces.

La fuente original de este documento es:

FD (https://finanzasdigital.com/cedice-inflacion-de-marzo-escalo-282-en-bolivares-y-366-en-dolares/)