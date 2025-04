Zelle cierra su App y establece nuevos cambios para "mejor eficiencia"

04-04-25.-Desde el pasado 1 de abril, la aplicación de transacciones bancarias estadounidense Zelle, ha dejado de funcionar de forma independiente, perjudicando así a múltiples usuarios. Esta decisión fue tomada con el propósito de reforzar la seguridad y prevenir el uso ilegal de la plataforma.



La aplicación ya no se encuentra disponible en Android y Apple Store, por lo que solo podrán ingresar desde la página web.



Por su parte, para aquellos que la frecuentaban sin estar vinculados a una cuenta bancaria en Estados Unidos ya no podrán usarla para enviar o recibir dinero.



Zelle será empleada en dos mil doscientos bancos y cooperativas de crédito afiliados de los Estado Unidos, para que haya mayor monitoreo y así evitar la ejecución de fraudes.



Realmente no significa el fin de una era, sino más bien un cambio de reglas; no estará desapareciendo del todo, ya que hoy en día existen otras alternativas.



Específicamente en Venezuela, Zelle se ha utilizado ampliamente para transacciones entre particulares y comercios, lo que podría no alinearse con el propósito original de la aplicación.



A causa de ello, los usuarios venezolanos requerirán otras opciones, como abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos, lo cual permitirá el acceso a la aplicación de banco.



Del mismo modo, se pueden utilizar otras aplicaciones, como PayPal, Western Union o AirTM, las cuales permiten enviar y recibir dinero en Venezuela, aunque estas posean distintos procesos y comisiones.

