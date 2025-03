Plataforma Zelle dejará de funcionar desde el 1 de abril, ¿a quiénes afectará?

Credito: Web

14-03-25.-Zelle es una de las plataformas digitales más populares para enviar y recibir dinero entre particulares y pequeñas empresas de Estados Unidos. Si es usuario de esta herramienta, ponga atención: a partir del próximo 1 de abril dejará de estar disponible su aplicación móvil independiente. Esto es todo lo que debe saber.



Hasta ahora, para usar Zelle solo es necesario contar con un teléfono y un correo electrónico y eso permite enviar y recibir dinero. Sin embargo, las operaciones ya no se podrán llevar a cabo directamente, será necesaria la participación de una entidad bancaria.



Gracias a que Zelle tiene acuerdos con más de 2.200 instituciones financieras en Estados Unidos, las personas deberán realizar sus transacciones desde las aplicaciones móviles pertenecientes a sus bancos, y ya no desde la aplicación independiente fuera de la red.



La razón del cambio, de acuerdo con la firma de consejos financieros Jack Henry Fintalk, es que Zelle ha tenido un impresionante crecimiento desde su lanzamiento en 2017 y la mayor parte de sus clientes realizan las transacciones a través de algún banco, por lo que la compañía cada vez registra menos operaciones directamente desde su app.



Por lo anterior es que, desde el pasado 8 de enero la aplicación de Zelle ya no permitió inscripción de nuevos usuarios. El próximo cambio se dará a partir del 1 de abril cuando los usuarios existentes ya no podrán enviar y recibir dinero a través de la app, sino que deberán ir directamente a la plataforma de su banco para usar Zelle.



Lo anterior implica que ya no será posible realizar transacciones fuera de la red bancaria. Siempre será necesario contar con una cuenta de un banco o cooperativa de crédito para acceder a los fondos de Zelle.



Si quieres saber si su banco o cooperativa de crédito en donde tiene una cuenta permite hacer transacciones a través de Zelle, puede visitar la página de internet y revisar la lista completa.



¿Cómo dar de alta una cuenta Zelle desde su app bancaria?



Si solía utilizar la aplicación móvil independiente de Zelle para enviar y recibir dinero, tome en cuenta que ello ya no será posible a partir del próximo 1 de abril, por lo que deberá dar de alta su cuenta directamente desde la plataforma digital de su banco. Estos son los pasos generales a seguir:



Ingrese a su banca móvil y localice la opción de Zelle.



Comparta su correo electrónico o número de teléfono móvil de Estados Unidos.



Ingrese una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil de Estados Unidos para registrar a quienes enviará dinero.



Recuerde que la otra persona también debe estar registrada en Zelle.



Elija la cantidad que desee enviar.



La transacción se verá reflejada en minutos.

