(VIDEO) Victor Alvarez: “EEUU pierde más que Venezuela si reactiva las sanciones"

14-11-23.-El economista Victor Alvarez y ex ministro de Industrias Básicas y Minería, expresó que en este momento Estados Unidos está buscando resolver su tema de abastecimiento de petróleo y Venezuela es estratégica para esto.A su vez, Alvarez expresó que a su juicio, las sanciones crearon mayores problemas geopolíticos en el continente por los aliados que logró Venezuela conquistar."Las sanciones no solamente fue que no lograron los objetivos de forzar un cambio de gobierno, sino que crearon un problema geopolítico en el continente", dijo.En el programa Vladimir a la Carta, dijo que el acuerdo de Barbados sigue de pie y que la propia María Corina Machado así lo afirmó.En cuanto al liderazgo opositor de María Corina, Alvarez puntualizó que ella está en un punto donde debe seguir cambiando su discurso político en contra del gobierno para poder ir tomando más terreno."Si María Corina insiste por la vía de hasta el final. Y hasta el final es este discurso de decir que son una banda de criminales, que lo único que vamos a negociar es su salida, con ese discurso este gobierno se va a aferrar al poder", precisó.Hizo énfasis en que Machado tiene que tomar en cuenta que aún falta camino para las elecciones presidenciales y que debe tomar en cuenta que los liderazgos opositores últimamente "han sido como la espuma"."Hemos visto que los liderazgos de la oposición son como la espuma. Ya vimos el fenómeno de lo que pasó con Guaidó, se veía como un salvador del país y ahora mira donde está Guaidó, totalmente olvidado e incluso cuestionado. María Corina debe tener en cuenta que su liderazgo hoy está en la cresta de la ola pero que esa ola igual se puede romper contra la arena", dijo.Los aguinaldos son una vergüenzaFinalmente, el economista destacó que es indispensable mejorar los salarios para que la economía levante."La economía no va a desplegar todo su potencial si no se mejoran los salarios reales", dijo.Lamentó los aguinaldos de los trabajadores que no les alcanza para tener unas navidades dignas."Los aguinaldos son muy precarios, son una vergüenza. Lo que un trabajador debería recibir al final del año debería ser suficiente para tener unas navidades en bienestar", expresó.