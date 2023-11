Digitel anuncia nuevas tarifas para sus planes de noviembre 2023: estos son los precios

Credito: Web

04-11-23.-La compañía de telefonía móvil Digitel, anunció las nuevas tarifas de sus planes de llamadas que están en vigencia este mes de noviembre de 2023.



Los cambios se pueden consultar en la plataforma en línea de Digitel y se aplicarán a los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 2 GB, Inteligente Plus 6 GB e Inteligente Plus 12 GB.



El Plan Radicall Plus es el más barato de este tupo de productos que ofrece Digitel. Por ello, también es uno de los más usados dentro del territorio venezolano.



A continuación, se presentan los nuevos precios y su equivalente al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) del miércoles 1 de noviembre de 2023:



Plan Radicall Plus: Bs 21 (US$ 0,59)



Plan Inteligente Plus 2GB: Bs 118,40 (US$ 3,37)



Plan Inteligente Plus 6GB: Bs 179,15 (US$ 5,10)



Plan Inteligente Plus 12GB: Bs 358,30 (US$ 10,21)



El mes pasado, Digitel incorporó nuevos planes con mayor capacidad de datos de navegación como los planes de 6 y 12 GB respectivamente.



Asimismo, la operadora ha dejado de ofertar los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 500 MB y el plan Inteligente Plus 1.1 GB.



Cabe recordar que el monto mínimo de recarga, en las entidades bancarias, es de Bs 50 o US$ 1,42 y la máxima es de Bs 2.000 o US$ 57,04.



*Con información de Finanzas Digital