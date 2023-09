(VIDEO) Argentina: Candidato Sergio Massa critica propuesta de dolarizar

En Argentina, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, reafirmó este sábado su crítica a las propuestas de los candidatos de oposición de dolarizar la economía del país suramericano o ir a un sistema bimonetario

Durante un acto en la localidad de San Vicente, en Buenos Aires (capital) y en relación a la propuesta de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, Massa aseveró: «Unos plantean dolarización sin más: poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central.

Asimismo, el candidato de Unión por la Patria denunció iniciativas como la de la candidata por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich: “Otros plantean dolarización cobarde, que es hacer convivir un rato las dos monedas; porque no se animan a plantear la dolarización directamente».

De este modo, Sergio Massa explicó que los candidatos opositores «plantean entregar» la moneda argentina y transformar al país «en un lugar sin destino de desarrollo; porque no va a tener moneda propia».

«Todos sabemos que la mejor forma de hacer crecer a nuestra patria es tener nuestra moneda fuerte y no depender de nadie. No queremos seguir siendo mendigos del mundo. No queremos seguir pidiendo prestado», rechazó.

En ese sentido, afirmó además que la propuesta de su organización política resulta «vender el trabajo argentino al mundo para hacer a nuestra economía fuerte, para seguir invirtiendo en obra pública y para seguir generando empleo y desarrollo».

El ministro de Economía, quien no dejará su cargo, a pesar de la intensa campaña para las elecciones presidenciales de octubre próximo, sostiene que no se pueden hacer grandes cambios monetarios de manera súbita debido a que implican efectos inflacionarios, fuerte devaluación de la moneda local y aumento de los niveles de pobreza.