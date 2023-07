Digitel aumentó el monto mínimo de recarga de saldo a Bs 50

Credito: Web

29-07-23.-La compañía de telefonía móvil Digitel, ha llevado a cabo un nuevo ajuste en su monto mínimo de recarga de saldo, correspondiente al mes de julio de 2023, que pasa de Bs 30 a Bs 50, o US$ 1,70 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).



El último aumento del monto mínimo de recarga de saldo de Digitel se produjo en febrero de 2023, cuando se estableció en Bs 30. Ahora, la compañía anunció el ajuste que representa un incremento del 67%.



Además, se ha establecido un límite máximo de recarga de Bs 2.000. Esta medida ha generado diversas reacciones entre los usuarios, quienes se preguntan sobre las razones detrás de este cambio y cómo afectará su experiencia con el servicio.



Tarifas disponibles en las entidades bancarias para recargas de saldo

Bs 50 o US$ 1,70.



Bs 100 o US$ 3,41.



Bs 200 o US$ 6,82.



Bs 300 o US$ 10,23.



Bs 600 o US$ 20,47.



Bs 800 o US$ 27,29.



Bs 1.000 o US$ 34,11.



Bs 2.000 o US$ 68,23.



Con información de Financias Digital y Arepa Tecnológica