Rodrigo Cabezas: “Estamos en presencia de un gobierno que abandonó la defensa del salario”

Rodrigo Cabezas

04-05-23.-El economista Rodrigo Cabezas aseguró que el reciente anuncio de Nicolás Maduro sobre aumentos en el cestaticket y bonificaciones que entrega el gobierno, le confirmó que el primer mandatario está siendo “muy mal asesorado” en temas económicos.



El exministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez aseveró que el anuncio del pasado lunes 1 de mayo fue errático y evidenció que existe la ausencia de un programa económico con sus componentes fiscales, cambiarios, de producción y metas claras de crecimiento.



“Nada de eso existe. Lo que está ejecutando el Gobierno es un intento de detener la inflación con un desplome del consumo, y el desplome del consumo lo están por lograr con una reducción drástica del salario real y, además, con la contención de agregados monetarios en gastos públicos”, comentó en el programa De Primera Mano, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.



“Esto es muy malo porque nos aleja del crecimiento y el bienestar”, añadió de forma contundente.



“Injusto, arbitrario e ilegal”

Cabezas insistió en su idea de que la situación económica actual es “muy delicada”.



Al no levantar el salario y el consumo, “el Gobierno por la espalda golpea la posibilidad de activación de la actividad económica”.



“Es muy lamentable que los que lo están asesorando, no sé sabe si rusos, chinos o ecuatorianos, lo están muy mal asesorando”, sentenció.



Sobre el anuncio, destacó que el panorama no será diferente a lo que ya se ha visto: la inflación se comerá el salario, el aumento del cestaticket y el Bono de Guerra Económica.



“Logran un alivio fiscal provocando la desigualdad en los trabajos activos, jubilados y pensionados”, expresó reiterando que para él es arbitrario e injusto, porque a nivel social el impacto es severamente negativo.



Dijo que no quiere ser pesimista, pero la crisis podría ponerse peor porque el aparato productivo nacional se ha reducido un 80 % y la inflación sigue subiendo porque no hay política económica alguna.



“Lamentablemente, estamos en presencia de un gobierno que abandonó la defensa del salario y se ha aferrado al tema de la bonificación del ingreso de los trabajadores”, afirmó.



“Cuando un gobierno mantiene el salario mínimo de la nación en 5.2 dólares, nos lleva a un acto de arbitrariedad e injusticia. Cuando el ingreso de los trabajadores son en bonificaciones de más del 90 %, está claramente creando una desigualdad inmensa porque cuando bonifica y golpea el salario de los trabajadores está cercenando derechos: a un salario suficiente y a que tenga un cálculo justo de sus prestaciones sociales y vacaciones”, agregó.



Finalmente, el último punto que tocó Cabezas en su crítica, respecto al anuncio y la economía, fue sobre la lucha de los trabajadores por un mejor salario.



En cuanto a esto, extendió su apoyo a las manifestaciones con el fin de lograr lo que establece el artículo 91 de la Carta Magna de la República. “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”, sentenció.

