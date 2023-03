EEUU: Ante el aumento de la incertidumbre financiera, decenas de personas hacen cola para retirar su dinero del banco

Decenas de clientes se presentaron este sábado ante una sucursal del First Republic Bank, al sur de California, ansiosos por retirar sus fondos, ante el aumento de la incertidumbre financiera causada por el colapso del Silicon Valley Bank (SVB).



Se reporta que los clientes empezaron a temer por el futuro del First Republic Bank cuando los analistas señalaron las similitudes que tenía con el SVB, respecto al valor estimado de sus activos frente al valor real.



Del mismo modo, tanto el First Republic como el SVB dependen en gran medida de los depósitos de sus clientes: en el caso del First Republic, particulares adinerados, y en el del Silicon Valley Bank, empresas tecnológicas emergentes e inversores de capital riesgo.



Asimismo, las acciones del First Republic cayeron un 15% este viernes, elevando la caída del banco con sede en San Francisco al 34% esta semana.

Varios bancos regionales de Estados Unidos continuaban este viernes sufriendo importantes caídas, que en algunos casos llevaron a suspender temporalmente su cotización, después del desplome experimentado por Silicon Valley Bank (SVB).

First Republic Bank, PacWest Bancorp o Western Alliance Bancorp, que el jueves ya habían tenido claras pérdidas, eran algunas de las entidades más afectadas en las primeras horas de la sesión bursátil. Reseñó el sitio web El Economista.

Los tres bancos vieron suspendida su cotización temporalmente tras desplomarse entre un 25 % y un 50 %, aunque una vez que se reanudaron sus operaciones, lograron rebajar esas caídas.

Dos horas después de la apertura de Wall Street, First Republic Bank -que ayer perdió un 17 %- se dejaba algo más de un 4 %, PacWest Bancorp perdía un 13 % y Western Alliance Bancorp caía un 13,5 %.

También destacaban los problemas de Signature Bank, un banco con sede en Nueva York y que entre otras cosas ofrece servicios al sector de las criptomonedas, cuya cotización se veía afectada tanto por el hundimiento de SVB como por el colapso esta semana del banco Silvergate.