Pronostican una "recesión técnica" en EEUU en el tercer trimestre de 2023

La economía de EE.UU. afrontará una "recesión técnica" que comenzará en el tercer trimestre de este año, afirmó este martes el director ejecutivo del Bank of America, Brian Moynihan, citado por Reuters.



"Nuestro pronóstico básico es que una recesión en la economía de EE.UU. empezará en el tercer trimestre de 2023 y se producirá durante el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024", declaró Moynihan.



Además, calificó esta posible recesión de "ligera" y no "profunda". "En nuestra opinión, eso se basa en una desaceleración del sector corporativo o comercial y no en una desaceleración del sector de consumo", agregó.



La semana pasada, el jefe global de puntuaciones soberanas y supranacionales de la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings, James McCormack, dijo que los principales países de Occidente podrían entrar en recesión a finales de este año. En particular, indicó que EE.UU. corre el riesgo de una recesión "modesta" durante los últimos meses del presente año.