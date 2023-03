Análisis: Resultados positivos del plan económico pronto se sentirán

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, destacó este fin de semana los avances que ha logrado el Gobierno en sustitución de importaciones agrícolas, a pesar del bloqueo estadounidense, lo que también contribuirá a que los resultados del Plan Económico 2023 arroje números positivos muy pronto.



Al liderar la jornada nacional de mercados a cielo abierto denominada Ferias del Campo Soberano, Rodríguez resaltó las políticas fiscales de protección a la producción agropecuaria.



"Este conjunto de políticas está dirigido a una sustitución estratégica de importaciones dada la asfixia que tiene el país en divisas, en el ingreso de los dólares", explicó.



La vicepresidenta enfatizó que "ningún bloqueo económico va a poder con el pueblo venezolano y lo estamos demostrando".



En ese contexto, precisó que en los mercados a cielo abierto cuentan con entre el 95 y el 98 por ciento de productos nacionales, mientras que "cinco años atrás Venezuela dependía mucho de los alimentos que se importaban".



Según la alta funcionaria, en materia alimentaria, el objetivo fijado para el mes de marzo es de 15.000 toneladas de productos distribuidos a través de las Ferias del Campo Soberano.



Rodríguez también aseveró que para el Gobierno venezolano el área social no representa un gasto sino una inversión y que el pueblo venezolano decide "hacia donde debe ir dirigida esa inversión".



Recordó que el 77 por ciento del presupuesto nacional de Venezuela para 2023 "va dirigido a la inversión social".



Experto: "El segundo semestre del año será mejor… los precios van a comenzar de alguna manera a ceder"



En tanto, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló la semana pasada que a pesar de que la economía en el 2022 "creció en neto positivo, el último trimestre había sido el peor del año, se había ralentizado el proceso económico y arrancamos enero y febrero con una situación negativa".



Sin embargo, comentó que "no estamos hablando de desaceleración" de la economía nacional, "sino de una caída en el consumo", el cual llega hasta el 20%.



Apuntó que el 85% de la población venezolana tiene ingresos bajos, siendo el sector más afectado por el aumento de precios y la inflación.



Recalcó que falta mucho por ver en el resto del año: "Venezuela va a recibir unos ingresos petroleros significativos producto de las licencias que fueron autorizadas a finales del año pasado y que pudieran estar representando cerca de US$ 8.000 millones, la licencia de Chevron, al cierre del 2023".



Manifestó que estima que el segundo semestre del año "será mejor" y resaltó que espera un incremento en los ingresos petroleros. "Creo que los precios van a comenzar de alguna manera a ceder", indicó León, economista y analista político.



Mesas de trabajo con asociaciones empresariales e inversionistas extranjeros



Rodríguez participó, hace tres meses, en una reunión con la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), cita en la que destacó que, durante 2022, se han obtenido resultados positivos en tema económico “gracias a las políticas públicas aplicadas y al esfuerzo del sector privado por cumplirlas”.



La alta funcionaria habló sobre el Programa de Desarrollo Económico y Prosperidad para Venezuela, señalando que este ha tenido un impacto ostensiblemente favorable presentando las expectativas y entornos económicos previstos para 2023, que, según dijo, arrojan indicios de un repunte general de la actividad económica.



Dijo que entre los retos del próximo año están volver a los máximos históricos y superar los efectos de las sanciones y del bloqueo. “El bloqueo existe, no hay pasarela de pago internacional porque estamos excluidos del sistema global de pago” agregó.



Rodríguez ha insistido que el país tendrá en 2023 un repunte económico favorable. Ha mencionado sobre las mesas de trabajo que actualmente sostiene el Gobierno con más de 90 asociaciones empresariales, además de las propuestas tiene que ver con la Ley de Armonización Tributaria, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional.



La vicepresidenta Ejecutiva ha abordado encuentro también con inversionistas extranjeros, la más reciente este 2023 con empresarios de Turquía, para afianzar oportunidades vinculadas a los sectores: energía, minería, turismo, forestal, agricultura, logística, pesca, acuicultura e industrias, con énfasis en los sectores aluminio, automotriz, electrodomésticos, plástico, papel, carbón, madera, vidrio y telecomunicaciones.



Hace pocas semanas, Rodríguez anunció que el país registra un aumento en la actividad económica, tras el incremento del 42 por ciento de las transacciones financieras en lo que va de 2023.



“Venezuela cerró 2022 con incrementos en la producción nacional de alimentos y se proyecta para 2023 crecimiento en producción alimentaria. Eso permite que el primer programa social de nuestro país, que es la distribución de alimentos a más de 7 millones de familias, se haga con producción nacional que hoy asciende a 97%”, dijo recientemente.



Rodríguez afirma que el país se ha ido recuperando paulatinamente: “Ha tenido un impacto en la recuperación del sector industrial, donde hemos empezado a recuperar capacidad productiva, a pesar que fueron atacados brutalmente los ingresos del país. Vemos un proceso a partir de 2021, recuperación de las divisas, lo que nos ha permitido avanzar en políticas sociales para recuperar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras”.



Sobre la inflación ha dicho que disminuyó de miles a centenas en cuatro años. “En diciembre de 2018 la inflación era de 130.000% y cerramos el año 2022 con 234%. Un aspecto que es fundamental para nosotros en la agenda social, porque sabemos cómo los fenómenos inflacionarios impactan directamente en la vida de los pueblos. La Cepal proyecta para Venezuela un crecimiento de 5%, colocando a Venezuela como el primer país proyectado en crecimiento. El Fondo Monetario Internacional proyecta 6,5% y Fedecámaras 8%”.



El Gobierno resalta que las políticas y decisiones que se están tomando darán sus frutos. Espera que haya avances prontamente y por ello, "estamos dando pasos concretos", según Rodríguez.



"Una economía que crece es una economía que demanda más divisas y servicios. Es fundamental el ingreso de divisas y, por eso, hemos tenido una política de sustitución estratégica de importaciones y de cuidado de cada divisa que ingresa al país”, declaró.



Rodríguez reitera el compromiso del despacho que representa en mantener y fortalecer las relaciones con todos los sectores económicos del país y los inversionistas extranjeros.