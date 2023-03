El CADTM denuncia nombramiento de Ajay Banga como futuro Presidente del Banco Mundial

A pocos días de la renuncia de David Malpass, quien se mantiene como Presidente del Banco Mundial hasta el 30 de junio de 2023, Joe Biden anunció el nombramiento de su sucesor, Ajay Banga. Al igual que sus predecesores, el futuro dirigente del Banco Mundial es un hombre estadounidense, de las altas finanzas. La red CADTM Internacional denuncia este nombramiento y pide la intensificación de los movimientos sociales para abolir el Banco Mundial y el FMI.

El 23 de febrero de 2023, la Casa Blanca emitió un comunicado: "Hoy el Presidente Biden anunció que Estados Unidos designa a Ajay Banga, un empresario con amplia experiencia liderando negocios exitosos en los países del Sur y en la negociación de acuerdos público-privados, alianzas que permitan proponer soluciones a problemas vinculados a la inclusión financiera y el cambio climático, como Presidente del Banco Mundial [1] ".

Una vez más, el Presidente del Banco Mundial es estadounidense, es un hombre y proviene de las altas finanzas, lo que parece ser una garantía de éxito para Joe Biden: "Ajay está perfectamente preparado para dirigir el Banco Mundial en este momento decisivo de la historia. Ha pasado más de tres décadas construyendo y administrando grandes empresas que han creado empleos, ha invertido en economías en desarrollo, ha guiado a estas organizaciones en tiempos de cambios muy significativos.»

La Red CADTM* Internacional denuncia este nombramiento porque:

• Ajay Banga sigue siendo un hombre. Los ahora 14 Presidentes del Banco Mundial, desde su creación en 1945, han sido hombres.

• Nacido en la India, Ajay Banga tomó la nacionalidad de los Estados Unidos y, es por esta razón en particular que pudo ser elegido para el cargo de Presidente. Como dicta la tradición, el Presidente del Banco Mundial es estadounidense y el Presidente del FMI es europeo. Eso no cambia, un americano para defender los intereses de Estados Unidos, sus aliados, las grandes empresas privadas y el 1% más rico del planeta.

• Ajay Banga sigue siendo un hombre ligado al gran capital financiero y económico. Si este pasado es garantía de éxito para Joe Biden y la Casa Blanca, nosotros decimos lo contrario. Ajay Banga fue Director General del Citigroup, uno de los bancos de inversión más grandes de EE. UU., para actividades en Asia-Pacífico, entre 2005 y 2009, antes de convertirse en director ejecutivo de Mastercard... Su pasado como dirigente de grandes grupos financieros capitalistas como Citigroup y Mastercard significa, claramente, que durante su mandato, Ajay Banga continuará promoviendo un sistema capitalista extractivista a través de préstamos y condicionalidades neoliberales impuestas por el Banco Mundial.

• Ajay Banga no tiene experiencia en políticas de "desarrollo", ni en aquellas relacionadas con temas climáticos y ecológicos.

• Ajay Banga es miembro de la Comisión Trilateral. Esta Comisión, fundada en 1973 por David Rockefeller, es un club privado de consulta y orientación de la política internacional de Estados Unidos, países europeos y Japón. Desempeñó un papel importante en la ofensiva neoliberal de la década de 1980 [2].

• La nominación de Ajay Banga, como futuro Presidente del Banco Mundial, es vista muy favorablemente por la derecha ultranacionalista de India.

La Red CADTM Internacional no se hizo ilusiones: cada decisión tomada por el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) debe recibir el 85% de los votos para ser adoptada. Sin embargo, Estados Unidos tiene el 15,47% de los derechos de voto para cada una de las decisiones importantes, de hecho tienen derecho de veto. Así que, no habrá ningún cambio positivo dentro del Banco Mundial. Mientras exista, seguirá siendo una Institución al servicio de los intereses de Estados Unidos, esté o no presidida por un estadounidense proveniente del gran capital económico y financiero. Continuará otorgando préstamos generalmente costosos a cambio de condicionalidades que refuercen y desregulen al capitalismo, que aumenten las desigualdades sociales y de género y agraven la crisis climática y ecológica.

La Red CADTM Internacional apela nuevamente :

• Al fortalecimiento de acciones y movilizaciones contra las Instituciones de Bretton Woods, hacia la constitución de un frente único de países del Sur contra el reembolso de las deudas ilegítimas, hacia la abolición de estas instituciones y del sistema capitalista, patriarcal y extractivista.

• A una contra-cumbre de movimientos sociales ante las Asambleas Anuales del FMI-BM que se realizarán, en Marrakech, del 9 al 15 de octubre de 2023.

• A la anulación de las deudas reclamadas por el FMI y el Banco Mundial.

• Llevar a los dirigentes del Banco Mundial ante la justicia.

• Transitar hacia el establecimiento de una nueva arquitectura internacional.

• El reemplazo del Banco Mundial por un Banco regionalizado que distribuya préstamos a tasas muy bajas o nulas para financiar proyectos que respeten los estándares sociales y ambientales y los derechos humanos fundamentales. Este nuevo Banco Mundial debe ser el instrumento de una salida del sistema capitalista nefasto para los llamados países del «Sur», de la lucha contra el sistema patriarcal, de una mejora drástica de las condiciones de vida de la mayor parte de los pueblos, de una salida del extractivismo y una más que urgente bifurcación ecológica.

Notas

[2] Olivier Boiral, « Pouvoirs opaques de la Trilatérale », Le Monde Diplomatique, Novembre 2003, https://www.monde- diplomatique.fr/2003/11/ BOIRAL/10677

* El CADTM es el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (ante Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo), con capitulos en diversos países de los distintos continentes.