Óscar Meza (Cendas-FVM): Un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir la Canasta Alimentaria y dos para la Canasta Básica

28-01-23.-Óscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), expresó que la Canasta Alimentaria subió en un mes 56% y esto ocurrió porque la depreciación de la moneda «disparó los precios y la tendencia se revertió».



Asimismo, en entrevista para La Romántica 88.9 FM alertó que si esta situación se mantiene, «es probable que volvamos a entrar en hiperinflación», dijo.



«Creo que en este primer semestre podemos reingresar a la hiperinflación con las consecuencias que sabemos y también debe saber el Gobierno. Esperemos que esto se pueda revertir, (aunque) no es fácil», precisó.



En cuanto al salario mínimo del venezolano, comentó que el sector privado está pagando en promedio US$ 100. «Se puede, si bien no en este momento, alcanzar US$ 50 y luego US$ 50, teniendo en cuenta que el salario mínimo es la referencia para las pensiones», agregó.



Agregó que tanto en el sector privado como público «se están otorgando bonos para retener al personal. Los maestros no deben percibir más de US$ 25, sumando todo en el mejor de los casos».



Expresó, además que con esta situación «se rompe con el paradigma de la dependencia del Estado», puesto que la gente sabe que «el Gobierno no dispone de los ingresos que antes tenía y va a resolver su vida en el mercado. El quiebre de ese paradigma es importante para la reconstrucción del país», destacó.



«1.000 dólares es apenas una Canasta Básica. Un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir la Canasta Alimentaria y dos para la Canasta Básica. Se cubre lo esencial tanto en comida como en servicios», enfatizó.



