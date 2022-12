Una de las mayores empresas de minería de Bitcoin "Core Scientific" se declara en bancarrota

Los mineros de Bitcoin son recompensados con Bitcoin por verificar bloques de transacciones Credito: Shutterstock

24-12-22.-Core Scientific, uno de los mayores mineros de Bitcoin del sector, ha anunciado hoy que se ha acogido al Capítulo 11 de protección por quiebra en Texas.



Es importante destacar que el minero continuará sus operaciones durante este proceso, y que "espera entrar en "Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración" con el Grupo de Accionistas Ad Hoc, que representa a más del 50% de los tenedores de sus bonos convertibles."



El grupo de accionistas también aportará hasta 56 millones de dólares en financiación como parte de un mecanismo de recuperación de deuda "para proporcionar la financiación necesaria para llevar a cabo la reestructuración prevista."



La noticia llega en medio del actual mercado bajista, que ha visto caer el precio del Bitcoin más de un 60% en lo que va de año. Esto, junto con el aumento de los precios de la energía y la creciente dificultad de minado del activo, que a principios de esta semana subió otro 3%, significa que los mineros necesitan asignar más recursos para producir la misma cantidad de monedas que antes.



La empresa con sede en Austin anunció que saldría a bolsa a través de un vehículo de adquisición de propósito especial, o SPAC, en julio de 2021, y que las acciones de la empresa cotizarían en el Nasdaq en enero de 2022.



Sin embargo, Core Scientific ha visto cómo sus acciones se hundían un 98% en 2022 hasta la fecha. Aunque la empresa sigue generando flujo de caja, se dice que sus obligaciones de financiación de equipos superan con creces los ingresos.



La capitalización bursátil de la empresa cayó de 4.300 millones de dólares en julio del año pasado a 78 millones de dólares al cierre del martes.



Core Scientific no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Decrypt.



La compañía, que también tiene operaciones en Dakota del Norte, Carolina del Norte, Georgia y Kentucky, advirtió por primera vez de una posible quiebra en octubre de este año, diciendo que estaba explorando varias opciones.



"Dada la incertidumbre sobre la situación financiera de la empresa, existen dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento durante un periodo de tiempo razonable", dijo Core en aquel momento.



Los documentos judiciales del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius también revelaron que debe millones de dólares a Core Scientific en concepto de tarifas eléctricas impagadas. Según la firma, está perdiendo aproximadamente 53.000 dólares al día para cubrir lo que Celsius se ha negado a pagar.



A principios de este mes, Core recibió una oferta de 72 millones de dólares de uno de sus principales prestamistas, B. Riley, que afirmó que "la quiebra no es necesaria en absoluto" para la empresa y que "la gran mayoría de los problemas de Core Scientific son autoimpuestos y pueden corregirse con un debate abierto y transparente y una participación continua" con sus prestamistas e inversores.



El banco de inversión propuso un nuevo plan de financiación, que consistía en proporcionar fondos de pago no en efectivo en condiciones favorables con una prórroga de más de dos años para que Core Scientific alcanzara la rentabilidad.



Aunque Core sería la primera empresa que cotiza en bolsa en declararse en quiebra, no es la primera víctima de las turbulencias del sector.



La empresa de centros de datos para la minería de Bitcoin Compute North se declaró en quiebra en septiembre, afirmando que debía hasta 500 millones de dólares a al menos 200 acreedores. Las empresas rivales Riot Blockchain (RIOT) y Marathon Digital Holdings (MARA) se mantienen a flote; sin embargo, sus acciones han bajado un 83% y un 88% este año, respectivamente.

